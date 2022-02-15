Сумніви щодо роботи сервісменів
Шведський журналіст Томас Петтерссон запідозрив збірну Росії та Німеччини у шахрайстві. Він вважає, що ці команди могли використовувати мастильні матеріали із забороненим типом фтору.
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Нас обдурили? У команд Росії та Німеччини лижі приголомшливо працювали протягом усього дня. Вони просто виконали прекрасну роботу? Це можливо і цілком ймовірно,
– сказав журналіст.
"Проблема в тому, що правду ми ніколи не дізнаємося. В наші часи точне попадання в мастило зустрічається підозрами – що ж у них насправді нанесено на лижі?" – зазначив Петтерссон.
У жіночій олімпійській естафеті з лижних перегонів перемогу здобули спортсменки ОКР. Друге місце посіли представниці Німеччини. Третіми фінішували шведки.
Цікаво, що першому місцю лижниці Швеції програли 20.7 секунд, а до "срібла" їм не вистачило 2.5 секунди.
Сумніви щодо спортсменів ОКР
- Російських лижників не вперше запідозрюють у різних махінаціях.
- Після першого старту у лижних перегонах – скіатлоні, сумніви виникли у представника Великої Британії.
- Ендрю Масгрейв поділився думками щодо перемоги росіянина Олександра Большунова.