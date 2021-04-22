Україна перемогла Швецію в плей-офф, але не поїде на чемпіонат світу з гандболу

Жіноча збірна України в матчі-відповіді плей-офф відбору на чемпіонат світу з гандболу обіграла Швецію, але все одно не змогла кваліфікуватися до фінальної частини турніру.

Швеція – Україна 22:26

Доля світової путівки була вирішена тиждень тому в Києві, коли Швеція виграла з різницею в чотирнадцять м'ячів – 28:14.

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Швеція грала резервним складом

Перед матчем у відповідь скандинавки зіткнулися з головною проблемою сучасності – коронавірусом. Через позитивні тести господині недорахувалися кількох провідних гравців.

Крім того, шведки майже не мали часу та можливості для підготовки до матчу. Тренерка жіночої збірної разом із гравчинями провели зум-конференцію, у якій пройшлися по основним моментам майбутнього поєдинку.

На відміну від Швеції, під питанням у складі України була голкіперка Наталія Савчин, яка зазнала травми плеча у першому матчі між командами.

У підсумку, господарки жодного разу не повели в рахунку за весь матч і комфортно поступилися – 22:26.