Суперники в шоці: Швеція переграла непоступливу Словаччину та очолила групу на Євро-2020 – відео

Словаччина 18 червня зіграла проти Швеції у рамках 2 туру Євро-2020. Господарі лише завдяки пенальті здобули першу перемогу на турнірі.

Швеція – Словаччина 1:0

Гол: Форсберг, 76

Шведи у першому турі чемпіонату Європи-2020 несподівано забрали очки у збірної Іспанії. Матч завершився "сухою" нічиєю 0:0. Іспанські футболісти більше загрожували воротам шведів, але надійно грала оборона.

Словаччина створила маленьку сенсацію у поєдинку проти Польщі. Вона у більшості здолала поляків на чолі з Робертом Левандовським 1:2.

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В атаках поєдинок розпочали господарі. Однак територіальна перевага шведів не перетворилась у гол. Костельчик непогано подав у штрафний суперника, але Ольсен класно зіграв на виході, ліквідувавши загрозу біля власних воріт.

Лустіг відчепився від опікуна, відкрився під передачу, але м'яч після його удару головою пролетів значно вище воріт. Доволі рівна гра без моментів була на футбольному полі.

Ближче до останньої 15-хвилинки першого тайму команди активізувались біля воріт голкіперів. М'яч перейшов під контроль футболістів Словаччини. Гостро було після подачі з кутового. Гості завдали декілька ударів, але усі були заблоковані надійною обороною команди. Шведи дуже багато простору для дій на власній частині поля давали супернику.

Удар Гамшика вище воріт завершив перший тайм не надто видовищного матчу. Команди на двох завдали лише 6 ударів у сторону воріт, із них лише один був у ствір воріт.

Відео найкращих моментів першого тайму

Рятівний пенальті

Дуда відкрився під передачу Пекаріка, наважився на удар – м'яч пролетів вище воріт. Однак голкіпер контролював ситуацію. На 59-й хвилині шведи створили перший справді небезпечний момент у матчі. Аугустінссон відгукнувся на передачу з флангу та головою розстрілював володіння Словаччини. Воротар у ефектному стрибку парирував постріл.

Дуже класний другий тайм видали шведи. Даніельсон втратив чудову нагоду розмочити нулі на табло. М'яч після удару Ісака після кутового пролетів вище воріт. Вже за декілька хвилин нападник знову пробивав ногою у кут воріт – знову класно на лінії зіграв Дубравка.

На 76-й хвилині голкіпер Словаччини сфолив на супернику – пенальті. До позначки підійшов лідер шведів Форсберг. Воротар вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча – 1:0.

Відео пенальті Форсберга

Клаєссон пробив у ворота Словаччини, але футболісти гостей класно заблокували удар та перевели м'яч на кутовий.