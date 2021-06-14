Іспанія – Швеція 0:0

Дивіться також Вацко, Денисов та Янович разом з FAVBET обрали переможця Євро-2020

Група, в яку потрапили суперники, виглядає дуже цікавою. Створюється враження, що в ній всі будуть втрачати очки, тому невідомо, хто займе яке місце. Іспанія, мабуть, свого не упустить, але підопічні Енріке вже не є тією грізною силою, яка колись беззаперечно домінувала в Європі і світі.

На 16-й хвилині Швеція дивом врятувалася від голу. Дані Ольмо розстрілював Ольсена головою після подачі справа – той здійснив суперсейв.

Згодом Коке прийняв м'яч у штрафному після класного пасу і пробив в правий кут воріт. У парі метрів від штанги пролетів м'яч.

Наприкінці першого тайму вже шведи могли відкривати рахунок, але штанга була проти. Ісак вийшов на ударну позицію, заплутався з м'ячем, уклав захисника – м'яч потрапив у Льоренте, тоді в штангу і в руки Сімону.

На відміну від першого тайму, де Іспанія повністю володіла перевагою, у другому таймі шведи виглядали жвавіше. На 61-й хвилині Швеція втекла в контратаку, Ісак простягнув, обіграв декількох захисників, прострілив на дальню штангу – Берг з метра не влучив у порожні ворота.

На заключних хвилинах зустрічі Альба накинув на дальній кут воротарського майданчика, там один Сарабія. Незграбно підставив коліно – і м'яч відскочив в руки Ольсену.

У підсумку, шведам вдалося знизити запал іспанців та довести поєдинок до нічиєї.

Іспанія – Швеція відеоогляд