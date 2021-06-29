Швеція програє Україні через "диявольське прокляття" Манчестер Юнайтед: деталі

Збірній Швеції 29 червня судилося програти Україні в 1/8 фіналу Євро-2020. Всі збірні, яким бажає удачі Манчестер Юнайтед, в результаті зазнають невдачі на Євро-2020.

Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.

До слова Збірна України перемагала Швецію на Євро-2012: де зараз гравці цієї команди

Так сталося в ситуаціях з Деніелом Джеймсом з Уельсу, Бруну Фернандешом з Португалії, а днем раніше дісталося головному фавориту турніру Франції і Полю Погба.

На щастя для нас, в складі "Червоних дияволів" виступає шведський захисник Віктор Лінделеф, і сьогодні він отримав напуття від свого клубу, як і англійські збірники.

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