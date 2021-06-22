Левандовський спробує вивести Польщу у плей-офф Євро-2020: прогноз на матч з Швецією

Збірна Швеції 23 червня зіграє останній матч у групі Е на Євро-2020. Букмекери оцінили шанси суперників у поєдинку проти Польщі на чолі з Робертом Левандовським.

Матч лідера та аутсайдера групи Е

Це протистояння вирішить долю збірних, які вийдуть у плей-офф Євро-2020. Для Швеції та Польщі ще нічого не вирішено. Шведи перед поєдинком очолюють таблиці із 4 очками. Поляки мають у своєму активі лише один пункт, який заробили у грі проти іспанців. Команда на чолі з нападником Робертом Левандовським замикає групу. Однак перемога та результат іншого матчу може принести полякам квиток в 1/8 фіналу.

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У попередніх зустрічах шведська команда розписала мирову з Іспанією (0:0). А у другому турі мінімально обіграла Словаччину. Польща ж у стартовому поєдинку несподівано програла все тій же Словаччині (1:2). У наступній зустрічі поляки відібрали очки в іспанської команди (1:1).

Історія протистоянь

Матч 3-го туру Швеція – Польща відбудеться 23 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Швеція та Польща 26 разів зустрічались на одному футбольному полі. Шведи виграли 14 з 26 попередніх матчів. Відзначимо, що у п'яти останніх зустрічах перемогу святкувала шведська команда. У 8 матчах переможцями з газону йшли поляки. Ще 4 зустрічі завершувались мировими.

Востаннє ці збірні грати між собою на початку червня 2004 року. Той товариський спаринг завершився перемогою шведів із рахунком 3:1.

Прогноз від Favbet

Букмекери вагаються, кому ж віддати перемогу у цій зустрічі. Перевага поляків мінімальна – 2,57. Звитяга шведів оцінена у 2,71. Мирова у цій зустрічі не є виключенням. Однак такий результат не влаштовує обидві збірні – 3,40.

Фанати обидвох команд будуть святкувати голи від улюблених збірних – 1,88. Швидше за все, якщо поляки першу 45-хвилинку завершать перемогою, то вже не відпустять успіх із рук – 4,40.

Якщо хтось із футболістів відзначиться дублем, то найкращі шанси у Роберта Левандовського –. Чи буде у грі вилучення? Так –. Ні –

Не слід чекати у поєдинку багато голів. Мінімальна перемога Польщі – 6,40. А от на таку ж звитягу, але вже на користь Швеції можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,90.

Хто може стати автором голу?