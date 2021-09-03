Швеція несподівано вирвала перемогу в Іспанії у відборі на ЧС-2022: відео

Швеція 2 вересня вдома зіграла проти Іспанії у рамках 4-го туру відбору на чемпіонат світу-2022. Господарі завдали іспанцям сенсаційно поразки.

Швеція – Іспанія 2:1

Голи: Ісак, 6, Клаессон, 57 – Солер, 5

Обом збірним вдалось забити швидкі голи. Першими нулі на табло розмочили фаворити цього протистояння іспанці. Солер відгукнувся на закидання у воротарський майданчик та відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

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Вже через хвилину господарі рівняли рахунок на табло. Іспанські футболісти незграбно розіграли комбінацію на власній частині поля. М'яч перехопив Ісак, протягнув до меж штрафного та прошив сітку воріт Сімона – 1:1.

На цьому команди не зупинились. Мората наважився на удар, але його постріл був значно вище воріт. За десять хвилин до завершення першої 45-хвилинки знову невдало біля власних володінь зіграла Іспанія. Ісак обікрав суперника, віддав передачу на партнера по команді. Але на шляху голу став воротар Сімон.

На перерву команди пішли за рівного рахунку. Після відпочинку вперед вийшли шведи. Кулусевскі майстерно обіграв опікуна на фланзі, прострілив у район 11 метрів, де вже перебував Клаессон. Швед вивів свою збірну вперед – 2:1.

Траоре з меж штрафного розстрілював володіння шведів – голкіпер Ольсен ногами парирував удар. Підопічні Луїса Енріке тиснули на ворота суперника. Але контратаки шведів були не менш гострими. Ісак міг вийти один на один з воротарем, але відчайдушний підкат захисника врятував іспанців.

Після цього матчу Швеція з 9 очками лідирує у групі B. Другою йде Іспанію, в активі якої 7 пунктів.

Швеція несподівано вдома перемогла Іспанію – 2:.1

Швеція – Іспанія відеоогляд