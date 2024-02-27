Втратив свідомість у власному домі: лікарі борються за життя колишнього гравця Арсеналу

27 лютого 2024, 18:36
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Джерело:

The Athletic

Серйозні проблеми зі здоров'ям виникли у шведського півзахисника Мідтьюлланна Крістоффера Ольссона. Футболіст у важкому стані знаходиться в лікарні.

Колишній гравець лондонського Арсеналу Крістоффер Ольссон 20 лютого втратив свідомість у себе вдома. 28-річного футболіста було терміново госпіталізовано.

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Наразі Крістоффер знаходиться у лікарні Орхуського університету, де його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

У повідомленні норвезького Мідтьюлланна зазначається, що лікарі ще не встановили точний діагноз. Футболіст страждає від гострого захворювання пов'язаного з головним мозком, яке не спричинене ушкодженнями чи іншими зовнішніми факторами.

Після госпіталізації Ольссона команда провідних фахівців Данії працює над встановленням діагнозу та призначенням правильного лікування.

Що відомо про Ольссона

  • Крістоффер Ольссон у 16 років підписав контракт з лондонським Арсеналом.
  • Юному півзахиснику було важко конкурувати за місце в основі, тому заради ігрової практики його віддали в оренду в Мідтьюлланн. Згодом данський клуб викупив контракт Ольссона.
  • Під час ігрової кар'єри Крітоффер грав за шведський АІК та російський Краснодар.
  • У 2021 році підписав 4-річний контракт з бельгійським Андерлехтом, в якому грав разом з українцем Богданом Михайліченком.
  • Влітку 2023 року данський Мідтьюлланн вдруге викупив права на Ольссона, заплативши Андерлехту 2,8 мільйона євро.
  • У складі збірної Швеції півзахисник зіграв 47 матчів.
Автор: Сергій Шаховець