Колишній гравець лондонського Арсеналу Крістоффер Ольссон 20 лютого втратив свідомість у себе вдома. 28-річного футболіста було терміново госпіталізовано.
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Наразі Крістоффер знаходиться у лікарні Орхуського університету, де його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.
У повідомленні норвезького Мідтьюлланна зазначається, що лікарі ще не встановили точний діагноз. Футболіст страждає від гострого захворювання пов'язаного з головним мозком, яке не спричинене ушкодженнями чи іншими зовнішніми факторами.
Після госпіталізації Ольссона команда провідних фахівців Данії працює над встановленням діагнозу та призначенням правильного лікування.
Що відомо про Ольссона
- Крістоффер Ольссон у 16 років підписав контракт з лондонським Арсеналом.
- Юному півзахиснику було важко конкурувати за місце в основі, тому заради ігрової практики його віддали в оренду в Мідтьюлланн. Згодом данський клуб викупив контракт Ольссона.
- Під час ігрової кар'єри Крітоффер грав за шведський АІК та російський Краснодар.
- У 2021 році підписав 4-річний контракт з бельгійським Андерлехтом, в якому грав разом з українцем Богданом Михайліченком.
- Влітку 2023 року данський Мідтьюлланн вдруге викупив права на Ольссона, заплативши Андерлехту 2,8 мільйона євро.
- У складі збірної Швеції півзахисник зіграв 47 матчів.