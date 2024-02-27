Колишній гравець лондонського Арсеналу Крістоффер Ольссон 20 лютого втратив свідомість у себе вдома. 28-річного футболіста було терміново госпіталізовано.

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Раптова хвороба вихованця "канонірів"

Наразі Крістоффер знаходиться у лікарні Орхуського університету, де його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

У повідомленні норвезького Мідтьюлланна зазначається, що лікарі ще не встановили точний діагноз. Футболіст страждає від гострого захворювання пов'язаного з головним мозком, яке не спричинене ушкодженнями чи іншими зовнішніми факторами.

Після госпіталізації Ольссона команда провідних фахівців Данії працює над встановленням діагнозу та призначенням правильного лікування.

Що відомо про Ольссона