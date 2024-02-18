У неділю, 18 лютого, турецький клуб Серік Беледієспор, який представляє третій за силою дивізіон, повідомив про смерть свого футболіста Мюміна Таліпа Пазарли. Він встиг зіграти лише 4 матчі за нову команду.
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У лютому у 29-річного футболіста діагностували рак крові. На жаль, Мюміна Таліпа Пазарли програв цей останній поєдинок у своєму житті.
З великим сумом ми дізналися, що помер наш футболіст Мюмін Таліп Пазарли, у якого нещодавно діагностували рак крові,
– йдеться у повідомленні клубу.
Що відомо про померлого футболіста
- Мюміна Таліпа Пазарли народився 17 травня 1994 року.
- Всю свою футбольну кар'єру провів у чемпіонаті Туреччини. Центральний захисник грав за команди нижчих дивізіонів.
- Взимку 2024 року став гравцем Серік Беледієспор. За новий клуб встиг зіграти 4 матчі. Востання Мюміна Таліпа Пазарли виходив на поле 31 січня 2024 року.
- Очевидно, що страшну хворобу діагностували вже на пізній стадії.