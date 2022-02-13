Швед долучився до знищення суперника: відео красивого голу українця за Мехелен

Мехелен здобув розгромну домашню перемогу над Остенде. Мар'ян Швед долучився до перемоги господарів.

Перервав гольову засуху

Лише один гол від господарів побачили фанати у першому таймі. Після відпочинку знову забивали виключно футболіст Мехелена, повідомляє 24 канал.

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Мар'ян Швед, який вийшов у стартовому складі Мехелена, подвоїв перевагу господарів. Українець з розвороту пробив повз голкіпера суперника.

Відео голу Шведа

Після забитого голу вінгер провів на полі ще 17 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних за рахунку 3:0 на користь Мехелена.

Це третя поспіль звитяга Мехелена у чемпіонаті Бельгії. Така переможна серія дозволяє клубу українця підійматись у таблиці. Мехелен із 42 очками посідає 7-ме місце.

Остенде із 14 пунктами йде 14-м.

Для Мар'яна Шведа це взяття воріт суперника стало вже третім у цьому сезоні в 22-х зіграних матчах. Також у його активі 3 результативні передачі.