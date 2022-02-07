Швед оформив асист у переможному матчі Мехелена

Мехелен 6 лютого приймав Беєрсхот у рамках 26 туру чемпіонату Бельгії. Мар'ян Швед відзначився результативною дією.

Чергова результативна дія

Мехелен та Беєрсхот видали справжню гольову перестрілку з п'ятьма голами. Вже до 20-ї хвилини рахунок на табло був 2:0 на користь господарів, пише 24 канал.

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Безпосередню участь у другому м'ячі Мехелена взяв українець Мар'ян Швед. Правий вінгер відзначився асистом.

Для Шведа цей асист став третім у сезоні в 21 зіграному матчі. Також у його доробку два голи.

Ще до перерви господарі довели рахунок до розгромного 3:0. А от по перерві фанати побачили ще три м'ячі у матчі, два з яких забили гості. У підсумку – 3:2 складна звитяга Мехелена.