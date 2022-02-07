Чергова результативна дія
Мехелен та Беєрсхот видали справжню гольову перестрілку з п'ятьма голами. Вже до 20-ї хвилини рахунок на табло був 2:0 на користь господарів, пише 24 канал.
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Безпосередню участь у другому м'ячі Мехелена взяв українець Мар'ян Швед. Правий вінгер відзначився асистом.
Ще до перерви господарі довели рахунок до розгромного 3:0. А от по перерві фанати побачили ще три м'ячі у матчі, два з яких забили гості. У підсумку – 3:2 складна звитяга Мехелена.
- Після перемоги клуб українця з 39 очками посідає 7 місце у Лізі Жупіле.
- Беєрсхот на останній 20-й позиції, маючи у своєму активі 13 пунктів.