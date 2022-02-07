Очередное результативное действие

Мехелен и Беерсхот выдали настоящую голевую перестрелку с пятью голами. Уже к 20-й минуте счет на табло был 2:0 в пользу хозяев, пишет 24 канал.

Кстати Супряга дебютировал за Сампдорию: тренер удивил решением об украинце

Непосредственное участие во втором мяче Мехелена принял украинец Марьян Швед. Правый вингер отличился ассистом.

Интересно​. Для Шведа этот ассист стал третьим в сезоне в 21 сыгранном матче. Также в его наработке два гола.

Еще до перерыва хозяева довели счет до разгромного 3:0. А вот после перерыва фанаты увидели еще три мяча в матче, два из которых забили гости. В итоге – 3:2 сложная победа Мехелена.