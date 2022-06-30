"Приїду на ровері": Швед кумедно відреагував на зацікавленість зі сторони Шахтаря

У ЗМІ з'являють чутки про зацікавленість Шахтаря у бік вихованця львівського футболу Мар'яна Шведа. Колишній футболіст Карпат жартома відреагував на таку інформацію.

Готовий на все, щоб перебратись до "гірників"

29 червня ледь не усі українські ЗМІ підхопили інформацію про можливий трансфер Мар'яна Шведа у Шахтар. Начебто у цьому придбанні зацікавлений хорватський наставник Ігор Йовічевіч, який претендує на посаду головного тренера "гірників".

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Йовічевіч добре знайомий із Шведом за виступами у львівських Карпатах. Хорватський спеціаліст хоче знову попрацювати з талановитим вінгером.

Мар'ян ж кумедно відреагував на такі чутки. З гумором у 24-річного футболіста все у порядку. Швед готовий приїхати у Шахтар навіть на велосипеді, якщо ця інформація є правдивою, та скинув фото прогулянки на цьому двоколісному транспорті.

Якщо це правда – завтра їду, на ровер,

– відповів Швед.



Швед готовий на все заради Шахтаря / Фото з Брутального футболу

Поки що Шахтар офіційно не оголосив про призначення Йовічевіча. Але все більше інформації та коментарів з'являються навколо цього переходу.

Що відомо про кар'єру Мар'яна Шведа

Вихованець львівського футболу, який із 2015 року почав виступати за головну команду Карпат. Швед став не лише стабільним гравцем основи, а й лідером команди.

Чудова гра у зелено-білій футболці привернула увагу іспанської Севільї, куди Мар'ян перебрався у 2016-му.

Однак зарекомендувати себе там не зумів та повернувся у Львів. За "левів" виступав ще два роки та знову помандрував за кордон. Цього разу Шведа підписав шотландський Селтік.

Там теж не заграв та був орендований Мехеленом. Згодом став повноцінним гравцем бельгійського клубу.

У сезоні-2021/2022 відіграв 35 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив 3 асисти.

У Шведа є дійсна угода з Мехеленом, яка розрахована до кінця червня 2024 року. Його трансферна вартість оцінена у 900 тисяч євро.