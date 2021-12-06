Швабра, кусок тканини та провальна відмазка: як судді курйозно забули прапорці на матч

Кумедний епізод став матчі чемпіонату Ізраїлю між двома Хапоелями. Бокові рефері забули прапорці та викрутились із ситуацію за допомогою швабри та частинки тканини.

Судді вигадали кумедне виправдання

Матч елітного дивізіону Ізраїлю розпочався з епічного моменту. Фанати встигли помітити дивні прапорці у руках лайнсменів та сфотографувати цей епізод.

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Де ділись традиційні елементи роботи бокових арбітрів? Все через необачність суддів, які забули взяти на поєдинок звичайні прапорці. Хоча самі вирішили викрутитись із ситуації та запевнили, що все взяли з собою, але в останній момент хтось вкрав прапори з приміщення стадіону.

Працівники арени негайно кинулись, щоб переглянути запис із камер, які встановлені по стадіону. Але не помітили сторонніх людей, які заходили у кімнату суддів. Схоже, що план рефері провалився. Тому потрібно було виправляти цю ситуацію. Матч через це було затримано на 10 хвилин.

Хенд-мейд від арбітрів

Нові прапори судді змайстрували з частинок тканини та палки від швабри. Виглядало це все доволі кумедно. Увесь перший тайм лайнсмени повинні були бігати лінією з цим "хенд-мейдом".



Кумедні прапорці рефері / Фото facebook.com/sport55

Врятував рефері генеральний директор суддівського комітету, який привіз нові прапорці. Після цього судді можуть підписувати спеціальний документ, який засвідчить, що арбітри взяли прапорці на гру.