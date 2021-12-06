Судьи придумали забавное оправдание

Матч элитного дивизиона Израиля начался с эпического момента. Фанаты успели заметить удивительные флажки в руках лайнсменов и сфотографировать этот эпизод.

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Где делись традиционные элементы работы боковых арбитров? Все из-за неосмотрительности судей, забывших взять на поединок обычные флажки. Хотя они решили выкрутиться из ситуации и заверили, что все взяли с собой, но в последний момент кто-то украл флажки из здания стадиона.

Работники арены немедленно решили просмотреть запись с камер, установленных по стадиону. Но не заметили посторонних, заходивших в комнату судей. Похоже, что план рефери провалился. Потому нужно было исправлять эту ситуацию. Матч из-за этого был задержан на 10 минут.

Хенд-мейд от арбитров

Новые флажки судьи смастерили из кусков ткани и палки от швабры. Выглядело это все довольно смешно. Весь первый тайм лайнсмены должны были бегать по линии с этим "хенд-мейдом".



Забавные флажки рефери / Фото facebook.com/sport55

Спас рефери генеральный директор судейского комитета, который привез новые флажки. После этого судьи могут подписывать специальный документ, удостоверяющий, что арбитры взяли флажки на игру.