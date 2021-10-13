Для України це був один із заключних матчів у відбірковому циклі на чемпіонат світу-2022. Останній поєдинок українці проведуть проти тієї ж таки Боснії і Герцеговини на виїзді, однак доля другого місця не буде повністю залежати від України.

До слова Україна прикро втратила перемогу в матчі з Боснією та Герцеговиною та зменшила шанси на ЧС-2022

Після гри футболісти збірної України оцінили гру та підсумковий результат у матчі проти Боснії і Герцеговини.

Безумовно, грали лише на перемогу. Тим паче грали вдома у Львові. Хотіли перемогти. Але вийшло так, як вийшло. Коли боснійці взяли гру під контроль? Напевно, усі бачили. У першому таймі трохи підсіли, притиснулися до власних воріт, у боснійців з'явилися атаки, моменти. Звісно, потрібно було зустрічати вище. Не знаю, якщо чесно, потрібно подивитися збоку, як це виглядало,

– сказав Віктор Циганков.

Погодився з думкою Циганкова і півзахисник Тарас Степаненко. Він звернув увагу, що команді не вистачило ще одного забитого м'яча, хоча Україна мала для цього моменти.

"Гадаю, проблема була в тому, що за рахунку 1:0, коли грали від оборони, вибігали у контратаки, де потрібно було просто віддати хороший пас – і людина б поставила ногу у пусті ворота. Цього не вистачає, як не вистачало з фінами. Було багато швидких забігань два в три, а останній пас... Коли низько сідаєш, а тут закиди у штрафний майданчик, якісь відскоки і м'яч у воротах. Над цим потрібно працювати".

При цьому Степаненко звернув увагу на якість поля у Львові. За його словами, воно не придатне для матчів збірної України.

Хотів би звернути велику увагу на стан поля. Хлопці, збірна грає не так часто у Львові. Потрібно щось робити з полями. Ми не можемо всі матчі проводити на "Олімпійському", де хороше поле. Чесно, жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці ковзалися на рівному місці. Треба щось робити. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а у нас одне поле хорошого рівня,

– заявив він.

На думку Андрія Ярмоленка, Україна дійсно не заслужила на більше, аніж на нічию із боснійцями. Але наголосив: тепер доля другого місця буде визначатися саме у заключному матчі проти Боснії і Герцеговини.

"Важкий матч. Звісно, незадоволені результатом. Але, якщо бути щирим, гадаю, ми не награли на перемогу. Будемо працювати. Усе буде вирішуватися у Боснії і Герцеговині. Потрібно зробити висновки і взяти три очки там. Боснія показала хорошу гру. Це гарна команда, у якої є досить багато хороших футболістів, які грають у гарних командах. Це була важка гра. Як мені здається, нічийний результат – те, на що награли обидві команди".

На післяматчевій пресконференції захисник Ілля Забарний звернув увагу на нереалізовані моменти біля воріт збірної Боснії і Герцеговини. І подякував вболівальникам "Арени Львів" за підтримку під час матчу.

"Ми добре вибігали у контратаки, але не могли реалізувати свої моменти. Було дуже важливо забити, але не вистачало останнього пасу, у цьому була наша проблема. Від підтримки вболівальників залишилися лише позитивні емоції. Згоден за Степаненком, це поле не готове до таких матчів. Потрібно щось міняти, всі падають. Ненормально, що тільки одна арена в країні може приймати такі матчі", – сказав він.

Україна – Боснія і Герцеговина: коротко