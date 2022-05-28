Штурм стадіону через провальну організацію: фінал Ліги чемпіонів перенесли на 30 хвилин

Реал та Ліверпуль 28 травня визначать володаря трофею Ліги чемпіонів. Однак у Франції не очікували такого ажіотажу навколо вирішального поєдинку.

Французи провалились із організацією

Через російську агресію фінал Ліги чемпіонів був перенесений у Францію, а точніше її столицю – Париж. Однак ще до стартового свистка не обійшлось без скандальних моментів, пише 24 канал.

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Спершу вирішальний поєдинок було перенесено на 15 хвилин, згодом ще перенесли на такий же час. Але і це не кінець. Організатори фіналу оголосили, що загальна затримка фіналу буде у 36 хвилин. Такої жахливо організації вже давно не було.

Організатори ключового поєдинку у Парижі не зуміли забезпечити уболівальникам Ліверпуля та Реалу безперешкодний вхід у чашу арени. Через що навколо стадіону утворили гігантські черги з фанатів команд. Були такі уболівальники, які почали штурмувати огорожу, пробуючи перелізти через неї та потрапити на арену, яка відділяла стадіон від території навколо.

Замість постійного потоку на вході, організатори пропускали лише по одній людині через турнікет.

Відео штурму стадіону

На щастя, о 22:33 пролунав легендарний гімн Ліги чемпіонів на стадіоні "Парк де Пренс". Його фанати зустріли свистом.

Ліверпуль втретє зустрічається з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів. Востаннє це було у 2018 році, коли "вершкові" на НСК "Олімпійський" у Києві здолали підопічних Юргена Клоппа. Головний тренер "мерсисайдців" присвятив цей фінал українському народу, який мужньо воює проти окупантів.

Шлях команд до фіналу Ліги чемпіонів