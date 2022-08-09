Динамо втричі дорожче за Штурм: аналіз трансферної вартості суперників по ЛЧ

Київський клуб володіє куди кращим набором гравців, а також більше витрачає на нових гравців. Розповідаємо детальніше про цінники на футболістів Динамо та Штурма

Сьогодні Динамо проведе матч-відповідь у кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Штурму. Нагадаємо, що тиждень тому кияни мінімально здолали суперника завдяки голу Олександра Караваєва.

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Ввечері ж стане відомо, хто отримає путівку в раунд плей-офф, а хто вилетить в груповий раунд Ліги Європи. Напередодні вирішальної битви 24 канал вирішив проаналізувати трансферну вартість команд згідно з даними порталу Transfermarkt.

Цінник на користь Динамо

Трансферна вартість киян перевищує суперника більше ніж у три рази. Портал оцінює гравців Динамо у 106,2 млн євро, тоді як вартість футболістів Штурма – 34,3 млн євро.

Нагадаємо, що у 2 кваліфікаційному раунді за цим показником вже Динамо було суттєвим андердогом. Трансферна вартість Фенербахче складала аж 186,7 мільйона. Проте це не завадило підопічним Луческу зупинити турків.

Найдорожчі гравці

Тут також явна перевага на боці киян. Найдорожчий актив Динамо – Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює у 25 млн євро. В свою чергу у Штурма найбільш дорогим гравцем є форвард Расмус Хойлунд (4,5 млн).

Матч Штурм – Динамо пройде 9 серпня у австрійському місті Грац. Початок – о 21:30 за київським часом

Цікаво, що аж шість футболістів Динамо коштують дорожче данця. Крім Віктора Циганкова, це Ілля Забарний (15 млн), Микола Шапаренко (10 млн), Георгій Бущан (9 млн), Віталій Буяльський (7 млн) та Сергій Сидорчук (5 млн).

Трансфери на вхід

Пірнемо в історію. Найбільша сума, яку Динамо витрачало коли-небудь на одного гравця, була 11 мільйонів євро. Мова про форварда ДР Конго Дьємерсі Мбокані, який прийшов у 2013 році. Того ж літа були куплені Юнес Бельханда та Александар Драгович, які коштували по 10 млн.

У свою чергу рекордсменом Штурма є форвард Чарльз Омоа. Ще у 2000 році клуб з Грацу заплатив за ганця 3,9 мільйона євро і досі не витрачав більше ні на кого. А ось вище зазначений Расмус Хойлунд йде в цьому списку лише п'ятим. Торік Штурм заплатив Копенгагену за нього 1,8 мільйона.

Трансфери на вихід

Обидві команди більше орієнтовані на продаж, тому тут цифри значно вищі. Рекордсменом Динамо у цьому питанні є Андрій Ярмоленко. У 2017 році кияни продали Борусії Дортмунд нинішнього капітана збірної України за 25 млн євро.

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Штурм же нікого не продавав дорожче за 6,5 млн євро. Саме таку суму австрійці отримали минулого року, коли продали в Дженоа центрфорварда Келвіна Єбоа.