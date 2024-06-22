Нападник національної збірної України Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром минулого сезону Ла Ліги в складі Жирони, висловився про перемогу над командою Словаччини з рахунком 2:1 у другому турі групового раунду Євро-2024.

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Довбик про перемогу над Словаччиною

27-річний форвард вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" та відіграв 67 хвилин. Команда Сергія Реброва пропустила першою, проте змогла вибороти три очки.

Важлива перемога для нас! Дякую команді за самовіддачу та боротьбу до останньої хвилини. Попереду багато роботи та підготовка до фіналу з Бельгією. Дякую за підтримку! Слава Україні!,

– написав Довбик.

Наступний матч на чемпіонаті Європи 2024 збірна України проведе 26 червня проти команди Бельгії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Після двох турів в активі українців три очки. Для виходу в плей-оф Євро-2024 Україні потрібно як мінімум не програти Бельгії в заключному турі групового етапу.