Автомобіль влетів у натовп глядачів під час смертельних перегон у Шрі-Ланці: чи є загиблі

Перегони у Шрі-Ланці перетворились у трагедію. У неділю, 21 квітня, один із учасників гонки не впорався із керування та влетів у натовп глядачів, які зібрались вздовж траси.

Відрізок траси Fox Hill у Шрі-Ланці став смертельним для декількох уболівальників. Жахлива аварія забрала життя одразу сімох глядачів, ще 21 людину було госпіталізовано із важкими травмами. Відомо, що серед загиблих є 8-річна дівчинка та одразу четверо суддів, які працювали на гонці.

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Жахлива аварія під час перегон

Винуватцем аварії став гонщик, який кермував автомобілем марки Ford Laser Mazda 323. Водій не впорався із кермуванням та з усієї швидкості зніс групу уболівальників. До цього ще один із автомобілів, який брав участь, перевернувся прямо на трасі.

Така аварія могла забрати життя значно більшої кількості глядачів, але деякі із них "народились у сорочці".

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Відзначимо, що понад 100 тисяч глядачів були присутні на цих перегонах.

Організатори, якими були Військова академія Шрі-Ланки у співпраці з Автомобільним спортом Шрі-Ланки та Комітетом з автоспорту армії Шрі-Ланки, влаштували безкоштовний вхід на перегони для уболівальників, які перетворились у людське місиво.

Змагання призупинили. Місцева поліція веде розслідування щодо трагічної аварії.