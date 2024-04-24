Отрезок трассы Fox Hill в Шри-Ланке стал смертельным для нескольких болельщиков. Ужасная авария унесла жизни сразу семерых зрителей, еще 21 человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. Известно, что среди погибших есть 8-летняя девочка и сразу четверо судей, которые работали на гонке.

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Ужасная авария во время гонки

Виновником аварии стал гонщик, который управлял автомобилем марки Ford Laser Mazda 323. Водитель не справился с управлением и со всей скорости снес группу болельщиков. До этого еще один из автомобилей, который принимал участие, перевернулся прямо на трассе.

Такая авария могла унести жизни значительно большего количества зрителей, но некоторые из них "родились в рубашке".

Смертельные гонки в Шри-Ланке: смотрите видео

Отметим, что более 100 тысяч зрителей присутствовали на этих гонках.

Организаторы, которыми были Военная академия Шри-Ланки в сотрудничестве с Автомобильным спортом Шри-Ланки и Комитетом по автоспорту армии Шри-Ланки, устроили бесплатный вход на гонки для болельщиков, которые превратились в человеческое месиво.

Соревнования приостановили. Местная полиция ведет расследование по трагической аварии.