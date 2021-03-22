Український гімн в Росії: шпажист Рейзлін виграв золото етапу Кубка світу

На Кубку світу в Казані (Росія) завершилися змагання серед шпажистів. Володарем золотої медалі у чоловіків став українець Ігор Рейзлін.

Український шпажист здолав у півфіналі єгиптянина Ахмеда Ель-Саєда (15: 7), а потім у вирішальному поєдинку змусив скласти зброю чинного чемпіона світу – угорця Гергея Сіклозі (15:11).

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Ігор Рейзлін вдруге в кар'єрі завоював золоту нагороду етапу Кубка світу. У 2019 він виграв змагання у Берні.

Що стосується решти українців, то вони високих місць не займали – наступний за Рейзліним українець Богдан Нікішин завершив змагання на 39-му місці. У жінок найкраща з українок Олена Кривицька стала 10-ю.

22 березня на Кубку світу пройдуть командні турніри, причому і у чоловіків і у жінок збірна України в першому поєдинку зустрінеться з командою Швеції.