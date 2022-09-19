Вилучення сталося у матчі чемпіонату Франції між Ніццою та Анже. Гості розвели м'яч з центру поля, одразу перейшовши в атаку. Абдала Сіма отримав пас на хід поміж захисників. І Тодібо збив його.

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Гра захисника не було грубою. Але арбітр вирішив, що це фол останньої надії. Адже Сіма міг виходити сам-на-сам на ворота суперників. Тому і показав червону картку. Це була 9 секунда гри.

Статистичний портал Opta стверджує, що це щонайменше рекорд чемпіонату Франції, відколи там ведуть статистику (сезон 2006/2007).

Також є дані, що свого часу на 9 секунді матчу червону картку отримував аргентинський захисник Фернандо Тобіо, який виступав за Росаріо Сентраль. У 2017 році він отримав червону куртку у матчі проти Годой Крус.

Про те, що хтось отримував червону картку в офіційному матчі швидше, аніж на 9 секунді, поки невідомо.

Відеоогляд матчу Ніцца - Анже з вилученням на 9 секунді