Взяв пенальті від Рауля: УЄФА привітав Шовковського з днем народження яскравим відео

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський 2 січня відзначає день народження. Легендарного голкіпера "біло-синіх" та збірної України привітав УЄФА.

Олександр Шовковський – знакова особистість не лише для українських уболівальників. Легендарний СаШо вписав своє ім'я в історію світового футболу, як неперевершений фахівець з відбиття пенальті.

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Красиве привітання Шовковського

Одним з таких ностальгічних шедеврів УЄФА привітав Шовковського з 49-річчям. Союз європейських футбольних асоціацій обрав ролик з матчу Ліги чемпіонів 1999/00 за участю Динамо та Реалу.

На 24-й хвилині матчу Шовковський ефектним сейвом відбив удар форварда "вершкових" Рауля. На цей момент Реал вже встиг забити один гол. У підсумку поєдинок завершився внічию 2:2.

Шовковський відбив пенальті Рауля: дивіться відео

Легендарний динамівець

Вихованець динамівської школи Олександр Шовковский майже всю кар'єру провів у рідному клубі. Лише у 1993 році тоді ще зовсім юний голкіпер мав відрядження до столичного ЦСКА ЗСУ, за який зіграв 2 матчі.

СаШо є рекордсменом Динамо за кількістю зіграних матчів. За понад 20 років ігрової кар'єри Олександр зіграв 636 офіційних поєдинків.

Разом з Динамо завоював 35 трофеїв, у тому числі став 14-разовим чемпіоном України, 11-разовим володарем Кубка України та 6-разовим переможцем Суперкубка України.

У 1999 році потрапив до переліку 50 номінантів на "Золотий м'яч".

Півфіналіст Ліги чемпіонів 1998/99 та Кубку УЄФА 2008/09, чвертьфіналіст ЧС-2006 у складі збірної України.

На рахунку Шовковського 92 поєдинки за збірну України.

У 2016 році у зв'язку із численними травмами завершив ігрову кар'єру.