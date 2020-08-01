45-річний член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський продемонстрував свого домашнього улюбленця – білого їжака.

Відео з улюбленцем Шовковський виставив у Instagram.

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"Ранок добрий, зовсім не пухнастий, але ніііжний...", – написав Шовковський, коментуючи фото і відео з їжаком.

Кар'єра Олександра Шовковського