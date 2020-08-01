Легенда "Динамо" Шовковський показав екзотичного домашнього улюбленця: відео
45-річний член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський продемонстрував свого домашнього улюбленця – білого їжака.
Відео з улюбленцем Шовковський виставив у Instagram.
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"Ранок добрий, зовсім не пухнастий, але ніііжний...", – написав Шовковський, коментуючи фото і відео з їжаком.
Кар'єра Олександра Шовковського
- Шовковський усю кар'єру провів у київському "Динамо", з яким 14 разів ставав чемпіоном України. Усього в активі колишнього капітана "Динамо" 35 трофеїв.
- Олександр оголосив про завершення кар'єри у грудні 2016 року.
- Останній матч Шовковського за "Динамо" був проти "Зорі" в чемпіонаті України.