Шовковський залишив загадкове повідомлення після гри Франція – Україна

Член тренерського штабу збірної України Олександр Шовковський прокоментував нчіию "синьо-жовтих" у матчі відбору на ЧС-2022 зі збірною Франції.

Шовковський своєрідно поділився емоціями на сторінці в інстаграмі. Спочатку СаШо записав відео прямо на полі арени "Стад де Франс", в якому подякував гравцям за виконання передматчевих установок.

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"Дякую команді за самовідданість, за те, що виконала тренерську установку. Я думаю, що з чемпіонами світу зіграти внічию на виїзді – це позитивно"

Уже вночі колишній воротар національної команди поділився ще одним роликом, який демонструє, що у французів був офсайд при голі. А потім заінтригував, повідомивши, що дещо повинен приховувати:

А поза грою було!!! Але незважаючи на це, ми все-таки домоглися позитивного для нас результату! Нам завжди є чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити. Поки що,

– заявив Шовковський.

Франція – Україна: після матчу