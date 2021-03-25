Шовковский оставил загадочное сообщение после игры Франция – Украина
Член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал ничью "сине-желтых" в матче отбора на ЧМ-2022 со сборной Франции.
Источник:инстаграм Александра Шовковского
Шовковский своеобразно поделился эмоциями на странице в инстаграм. Сначала СаШо записал видео прямо на поле арены "Стад де Франс", в котором поблагодарил игроков за выполнение предматчевых установок.
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"Спасибо команде за самоотверженность, за то, что выполнила тренерскую установку. Я думаю, что с чемпионами мира сыграть вничью на выезде – это положительно"
Уже ночью бывший вратарь национальной команды поделился еще одним роликом, демонстрирующим, что у французов был офсайд при голе. А потом заинтриговал, сообщив, что кое-что должен скрывать:
А вне игры было!!! Но несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата! Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться... Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить. Пока что,
– заявил Шовковский.
Франция-Украина: после матча
- Сборная Украины 24 марта сенсационно сыграла вничью против Франции в первом матче отбора на чемпионат мира-2022.
- На подопечных Андрея Шевченко в марте ждут еще две игры в отборе на чемпионат мира-2022. Уже 28 марта украинская сборная сыграет в Киеве против Финляндии, а уже через три дня (31 марта) померятся силами с Казахстаном.
- Это лишь вторая победа украинцев в противостояниях против французской сборной. Единственную победу до этого матча Украина получила еще в ноябре 2013 года (2:0). Произошло это в отборе на чемпионат мира.
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