"Беру на себе відповідальність із великою повагою": Шовковський відреагував на призначення

Новоспечений виконувач обов'язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський віддав належне своєму попереднику Мірчі Луческу. Також легендарний воротар прокоментував своє призначення.

Після відставки Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера київського Динамо було призначено Олександра Шовковського. Новоспечений наставник "біло-синіх" звернувся до вболівальників, написавши пост у своєму Фейсбуку.

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Шовковський віддав належне Луческу

"Друзі та шанувальники футболу, багатьом з вас вже напевно стало відомо про те що Мірча Луческу пішов у відставку з посади головного тренера Динамо та оголосив про завершення своєї кар’єри. Він завжди був визнаним фахівцем та легендарним тренером, і я віддаю йому належну вдячність за всі його досягнення та внесок не тільки в український, а й у світовий футбол. Та особисто дякую йому за те що він запросив мене у свій тренерський штаб.

Сьогодні мені випала велика честь стати керманичем нехай і з приставкою в.о. у ролі головного тренера моєї улюбленої команди. Також не можу не зазначити, що це стало можливим завдяки довірі та підтримці президента клубу Ігоря Суркіса. Я чудово розумію, що це велика відповідальність, яку я беру на себе з великою повагою.

Дякую вам всім за вашу підтримку та віру в мене. Тільки Київ – тільки перемога!", – написав Шовковський.

Зазначимо, що Шовковський вже підміняв Луческу наприкінці сезону-2022/2023, коли румунський тренер перебував у лікарні. У штабі легендарного воротаря киян будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

. У статусі гравця Олександр Шовковський провів за Динамо 653 матчі, що є абсолютним рекордом в історію клубу.