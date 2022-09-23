Скаути відвідали матч Шотландія – Україна у Лізі націй: хто з українців потрапив під приціл АПЛ

Українська збірна розгромно програла Шотландії у Лізі націй (3:0). Матч із трибун "Гемпден Парк" переглядали чимало скаутів клубів АПЛ.

Божевільна боротьба за гравця Шахтаря

Представники англійських клубів стежили за талановитим футболістом Шахтаря Михайлом Мудриком. Олександр Петраков довірив вундеркінду "гірників" місце у стартовому складі. Мудрик відіграв 84 хвилини, виконав декілька сольних проходів, але не зміг допомогти Україні уникнути поразки.

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Відзначимо, що влітку ЗМІ активно сватали Михайла в АПЛ. Начебто Арсенал, Брентфорд та Евертон найбільше цікавились українським футболістом. Але пропозицію Евертона було відхилено, адже Шахтар хоче продати свого вихованця за шалені гроші. У пресі була інформація про космічні 50 мільйонів євро.

Навіть крах у грі проти Шотландії не зменшить інтерес скаутів до Мудрика. Адже лівий вінгер чудово виступає за "гірників" у Лізі чемпіонів. Михайло забиває вже у другому матчі поспіль. Своєю результивною грою Михайло зробив подвоїв свою трансферну вартість.

Також Мудриком цікавляться іспанська Севілья та англійський Ліверпуль.

Також скаути з АПЛ стежили за грою захисника Миколи Матвієнка та вінгера Віктора Циганкова. Оборонець Шахтаря відіграв увесь поєдинок, а лідер Динамо з'явився на футбольному полі у другому таймі та був узагалі непомітним.

Відзначимо, що серед скаутів було помітно представників цілого ряду англійських клубів – Арсенала, Брайтона, Евертона, Лідса, Вест Хема, Челсі, Брентфорда, Ньюкасла та інших команда АПЛ.

Попереду у збірної України два матчі. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Вірменії, а вже 27 вересня спробують "вдома" у Кракові взяти реванш у Шотландії. Усі троє зможуть допомогти команді Олександра Петракова.