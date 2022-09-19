Віталій Миколенко отримав пошкодження напередодні матчу із Шотландією
Джерело:УАФ
Захиснику Евертона дали день відпочинку через травму. За день до гри лікарі вирішать, чи готовий Віталій зіграти.
Вже у середу національна збірна України відновить свої виступи у Лізі націй 2022-2023. Суперником команди Олександра Петракова стане збірна Шотландії.
До теми Питання не в грошах: Ребров заявив про бажання очолити збірну України
У понеділок "синьо-жовті" прилетіли до Глазго, де їх зустріли гравці-легіонери. Гравці провели тренування на полі клуба Патрік Тісл.
Однак участь у ньому не взяв Віталій Миколенко. Гравець отримав пошкодження у матчі Евертон – Вест Хем і лікарі вирішили дати захиснику день відпочинку.
Склад гравців, які прибули в Глазго:
Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Сергій Кривцов (Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Микола Матвієнко (Шахтар), Тарас Качараба (Славія), Богдан Михайліченко (Шахтар).
Півзахисники: Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук (Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо), Віктор Циганков (Динамо), Олександр Зубков (Шахтар).
Нападники: Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1).
У вівторок медичний штаб команди зробить обстеження оборонця й визначить стан його готовності. На червень у "синьо-жовтих" заплановано три спаринги в Лізі націй:
- 21 вересня. Шотландія – Україна
- 24 вересня. Вірменія – Україна
- 27 вересня. Україна – Шотландія
Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Соболя, Шапаренка, Попова та Корнієнка.Положення в групі. Україна лідирує у своїй групі в Лізі В. Команда Петракова набрала 7 очок у трьох іграх і випереджає Шотландію на один бал. У Ірландії – 4 очки, у Вірменії – 3.