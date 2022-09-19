Уже в среду национальная сборная Украины возобновит свои выступления в Лиге наций 2022-2023. Соперником команды Александра Петракова станет сборная Шотландии.
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В понедельник "сине-желтые" прилетели в Глазго, где их встретили игроки-легионеры. Игроки провели тренировки на поле клуба Патрик Тисл.
Однако участие в нем не принял Виталий Миколенко. Игрок получил повреждение в матче Эвертон - Вест Хэм и врачи решили дать защитнику день отдыха.
Состав игроков, прибывших в Глазго:
Во вторник медицинский штаб команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности. На июнь у "сине-желтых" запланировано три спарринга в Лиге наций:
- 21 сентября. Шотландия – Украина
- 24 сентября. Армения – Украина
- 27 сентября. Украина – Шотландия
Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Соболе, Шапаренко, Попове и Корниенко.