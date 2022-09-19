Уже в среду национальная сборная Украины возобновит свои выступления в Лиге наций 2022-2023. Соперником команды Александра Петракова станет сборная Шотландии.

По теме Вопрос не в деньгах: Ребров заявил о желании возглавить сборную Украины

В понедельник "сине-желтые" прилетели в Глазго, где их встретили игроки-легионеры. Игроки провели тренировки на поле клуба Патрик Тисл.

Однако участие в нем не принял Виталий Миколенко. Игрок получил повреждение в матче Эвертон - Вест Хэм и врачи решили дать защитнику день отдыха.

Состав игроков, прибывших в Глазго:

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Шахтер), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик (Динамо), Сергей Кривцов (Шахтер), Илья Забарный (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Тарас Качараба (Славия), Богдан Михайличенко (Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Пихаленок (Днепр-1), Михаил Мудрик (Шахтер), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо), Виктор Цыганков (Динамо) ), Александр Зубков (Шахтер).

Нападающие: Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1).

Во вторник медицинский штаб команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности. На июнь у "сине-желтых" запланировано три спарринга в Лиге наций:

21 сентября . Шотландия – Украина

. Шотландия – Украина 24 сентября . Армения – Украина

. Армения – Украина 27 сентября. Украина – Шотландия

Напомним, что из-за ряда травм в сборную не смогли приехать несколько ее важных игроков. Речь о Бущане, Зинченко, Соболе, Шапаренко, Попове и Корниенко.

Положение в группе. Украина лидирует в своей группе в Лиге. Команда Петракова набрала 7 очков в трех играх и опережает Шотландию на один балл. У Ирландии – 4 очка, у Армении – 3.