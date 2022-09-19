Вже у середу національна збірна України відновить свої виступи у Лізі націй 2022-2023. Суперником команди Олександра Петракова стане збірна Шотландії.
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У понеділок "синьо-жовті" прилетіли до Глазго, де їх зустріли гравці-легіонери. Гравці провели тренування на полі клуба Патрік Тісл.
Однак участь у ньому не взяв Віталій Миколенко. Гравець отримав пошкодження у матчі Евертон – Вест Хем і лікарі вирішили дати захиснику день відпочинку.
Склад гравців, які прибули в Глазго:
У вівторок медичний штаб команди зробить обстеження оборонця й визначить стан його готовності. На червень у "синьо-жовтих" заплановано три спаринги в Лізі націй:
- 21 вересня. Шотландія – Україна
- 24 вересня. Вірменія – Україна
- 27 вересня. Україна – Шотландія
Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Соболя, Шапаренка, Попова та Корнієнка.