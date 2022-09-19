Вже у середу національна збірна України відновить свої виступи у Лізі націй 2022-2023. Суперником команди Олександра Петракова стане збірна Шотландії.

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У понеділок "синьо-жовті" прилетіли до Глазго, де їх зустріли гравці-легіонери. Гравці провели тренування на полі клуба Патрік Тісл.

Однак участь у ньому не взяв Віталій Миколенко. Гравець отримав пошкодження у матчі Евертон – Вест Хем і лікарі вирішили дати захиснику день відпочинку.

Склад гравців, які прибули в Глазго:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Сергій Кривцов (Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Микола Матвієнко (Шахтар), Тарас Качараба (Славія), Богдан Михайліченко (Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук (Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо), Віктор Циганков (Динамо), Олександр Зубков (Шахтар).

Нападники: Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1).

У вівторок медичний штаб команди зробить обстеження оборонця й визначить стан його готовності. На червень у "синьо-жовтих" заплановано три спаринги в Лізі націй:

21 вересня . Шотландія – Україна

. Шотландія – Україна 24 вересня . Вірменія – Україна

. Вірменія – Україна 27 вересня. Україна – Шотландія

Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Соболя, Шапаренка, Попова та Корнієнка.

Положення в групі. Україна лідирує у своїй групі в Лізі В. Команда Петракова набрала 7 очок у трьох іграх і випереджає Шотландію на один бал. У Ірландії – 4 очки, у Вірменії – 3.