Збірна України перед матчем проти Шотландії втратила декількох гравців. Бущан, Соболь, Шапаренко та Зінченко не змогли приїхати до збірної через травми. Ушкодження і в Миколенка, але він таки прибув. Адже може зіграти в наступних матчах.
До теми Шотландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Відтак в стартовому складі збірної України є декілька змін. Місце у воротах посів Трубін. На позиції лівого захисника вийшов Михайліченко. А в центрі захисту в парі з Матвієнком зіграє Бондар. Справа – Караваєв.
За півзахист відповідатимуть лідери команд Степаненко та Маліновський, яким допомагатиме Піхальонок.
Мудрик в цьому матчі вийде зліва в півзахисті. А праворуч діятиме капітан команди Ярмоленко. Єдиним нападником буде Довбик.
Стартові склади команд на гру
- Україна: 1. Анатолій Трубін, 3. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 2. Валерій Бондар, 21. Олександр Караваєв, 6. Тарас Степаненко, 10. Михайло Мудрик, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Піхальонок, 7. Андрій Ярмоленко, 11. Артем Довбик.
Запасні: 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 12. Андрій Лунін, 13. Тарас Качараба, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Віктор Коваленко, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.
- Шотландія: 1. Крейг Гордон, 2. Натан Паттерсон, 4. Скотт МакТоміней, 6. Кіран Тірні, 7. Джон МакГінн, 8. Каллум МакГрегор, 10. Че Адамс, 11. Раян Крісті, 13. Джек Гендрі, 15. Скотт МакКенна, 17. Стюарт Армстронг
Запасні: 3. Грег Тейлор, 5. Раян Портеус, 9. Ліндон Дайкс, 12. Ліам Келлі, 14. Біллі Гілмор, 16. Ентоні Ролстон, 19. Раян Фрейзер, 20. Раян Джек, 21. Роббі МакКрорі, 22. Аарон Гікі, 23. Кенні МакЛін