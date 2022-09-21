Збірна України перед матчем проти Шотландії втратила декількох гравців. Бущан, Соболь, Шапаренко та Зінченко не змогли приїхати до збірної через травми. Ушкодження і в Миколенка, але він таки прибув. Адже може зіграти в наступних матчах.

До теми Шотландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Відтак в стартовому складі збірної України є декілька змін. Місце у воротах посів Трубін. На позиції лівого захисника вийшов Михайліченко. А в центрі захисту в парі з Матвієнком зіграє Бондар. Справа – Караваєв.

За півзахист відповідатимуть лідери команд Степаненко та Маліновський, яким допомагатиме Піхальонок.

Мудрик в цьому матчі вийде зліва в півзахисті. А праворуч діятиме капітан команди Ярмоленко. Єдиним нападником буде Довбик.

Стартові склади команд на гру