Степаненко: Треба забути про цю поразку

Опорник Шахтаря відіграв у матчі один тайм та був замінений на Сергія Сидорчука. Олександр Петраков прибрав Тараса Степаненка з гри, щоб не ризикувати через наявність у футболіста жовтої картки.

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Досвідчений гравець прокоментував поразку України від Шотландії (3:0), яка стала першою для "синьо-жовтих" у цьогорічному розіграші Ліги націй.

Степаненко зізнався, який футболістів не вистачило збірній у матчі в Глазго. Опорний півзахисник запевнив, що команді потрібно забути цю гру та готуватись до двох наступних поєдинків.

Це був дуже складний матч. У нас не було кількох ключових гравців і довелося випускати деяких молодих хлопців. Коли ти не можеш розраховувати на таких гравців, як Зінченко та Миколенко, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, у такому інтенсивному матчі буде важко. Треба забути про цю поразку та готуватися до двох наступних матчів – з Вірменією та Шотландією. У шотландців більше очок, але на них також чекають складні матчі,

– сказав Степаненко.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко та Віталій Миколенко пропускали матч через травми. Однак Миколенко на відміну від Зінченка перебуває у розташуванні збірної та зможе допомогти у майбутніх поєдинках.

Наступний матч Україна зіграє вже 24 вересня на виїзді проти Вірменії, а вже через три дні 27 вересня прийме у Кракові у матчі-реванші Шотландію в Лізі націй.