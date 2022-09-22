Ярмоленко: Ми грали проти сильного суперника

Андрій Ярмоленко, який вивів команду з капітанською пов'язкою, не зміг врятувати збірну від поразки з великим рахунком. Футболіст Аль-Айна прокоментував гру у Глазго.

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Як і перед поєдинком Андрій відзначив рівень суперника. Ярмоленко запевнив, що Шотландія заслужено перемогла по грі, у якій створила багато моментів біля воріт Анатолія Трубіна. Рахунок у зустрічі взагалі міг бути більшим, якби не голкіпер Шахтаря.

Капітан збірної України впевнений, що у їх групі ще далеко нічого не вирішено. Відставання від Шотландії, яка наразі лідирує, складає лише два очки. Хоча перед очною зустріччю українці були на першій позиції та випереджали шотландців на один бал. Тепер ситуація дещо змінилась.

У наступних двох матчах Ліги націй команді Петракова потрібно перемагати.

"Як і очікувалося, ми грали проти сильного суперника. Знали сильні якості, але зараз складно розбирати матч. Дивитимемося і розбиратимемося. Думаю, розберемо гру та зробимо висновки. Суперник переміг заслужено, створили багато моментів. У групі ще нічого не закінчено. У нас є ще два матчі, усі в наших руках. Потрібно перемагати у двох матчах", – сказав Андрій.

"Суперник не давав нам розігрувати м'яч"

Претензій щодо самовіддачі не повинно бути, хлопці всі віддавалися на полі, але це футбол, таке трапляється. Повторю, що все в наших руках, є дві зустрічі. Суперник не давав нам розігрувати м'яч так, як це було в минулому нашому матчі. Забрали у нас сильні якості, і ми підлаштувалися під їхній футбол у другому таймі. А нам треба посидіти, подумати та зробити висновки,

– додав Ярмоленко.

Українці не матимуть багато часу на відновлення. Вже 24 вересня "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Вірменії, а вже 27 вересня приймуть у Кракові шотландську збірну.