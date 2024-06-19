Шанс на камбек: онлайн-трансляція матчу Шотландія – Швейцарія на Євро-2024

У середу, 19 червня, відбудеться шостий ігровий день на Євро-2024. Серію матчів завершить поєдинок між збірними Шотландії та Швейцарії.

Наприкінці шостого ігрового дня боротимуться національні команди Шотландії та Швейцарії. Країни змагаються в Групі "А" разом з Німеччиною та Угорщиною, пише 24 канал.

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Шанс на реабілітацію для Шотландії

Шотландія та Швейцарія готуються до другого матчу на Євро-2024.

Старт на чемпіонаті Європи для Шотландії був невдалим. Команда зазнала розгромної поразки від Німеччини (5:1) і посіла останню позицію в Групі "А".

Швейцарці ж, навпаки, розпочали турнір з впевненої перемоги над Угорщиною. Матч закінчився рахунком (1:3) і Швейцарія посіла почесне друге місце у групі. Лідером є Німеччина.

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Де дивитися матч

Поєдинок можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Зазначимо, що також частину поєдинків Євро-2024 з футболу транслюватиме Суспільне. Утім, матч Шотландія – Швейцарія не потрапив до списку матчів, який буде доступний на регіональних каналах.