Божевільні гроші та розкішний особняк: що отримає кохана Роналду у випадку розлучення

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес досі не одружилися через заборону матері португальця. Зіркова пара виховує п'ятьох дітей, але не може похизуватися міцними стосунками.

На тлі чуток про можливе розлучення Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес в ЗМІ з'явилася інформація про шлюбний контракт, який уклала зіркова пара. У випадку такого сценарію модель отримає шалені статки.

Читайте також Фанат вибіг на поле та впав на коліна перед зірковим Роналду: кумедне відео

Шлюбний контракт Роналду та Джорджини

За інформацією джерела, угода була укладена одразу після народження первістка Джорджини. Згідно з контрактом, якщо пара розлучиться, модель отримає розкішний сімейний дім у Мадриді. Крім того, іспанка отримуватиме 100 тисяч євро на місяць до кінця життя.

На умови контракту вплинув той факт, що Джорджина є матір'ю всіх п'ятьох дітей, в тому числі не біологічних. Зазначається, що умови контракту були змінені після смерті одного з новонароджених близнюків у 2022 році.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року.

Пара познайомилася у магазині Gucci у Мадриді, де тоді працювала модель.

На початку 2017 року у Роналду народилися двійнята від сурогатної матері. У листопаді 2017 року народилася спільна донька зіркової пари Алана Мартіна.

У жовтні 2021 року зірковий португалець оголосив, що сім'я чекає другу пару близнюків. Хлопчик і дівчинка народилися 18 квітня 2022 року, але хлопчик помер під час пологів.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, але перевіреної інформації про його маму немає.