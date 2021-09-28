На шляху до легендарності: Усик вийшов на 2 місце рейтингу P4P за версією The Ring

19:44

Видовищна перемога Олександра Усика в поєдинку з Ентоні Джошуа піднесла українця на найвищі щаблі всіх рейтингів. Усик вийшов на друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією The Ring.