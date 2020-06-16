Перспективні футболісти "Динамо" Владислав Супряга і Сергій Булеца проведуть ще один сезон в оренді. Футболісти залишаться у СК "Дніпро-1".

Як повідомляє "ТаТоТаке", "Динамо" і "Дніпро-1" домовились про продовження оренди Супряги і Булеци ще на рік.

До речі "Динамо" налаштовано повернути забивного форварда із Польщі

Зазначимо, що напередодні ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Динамо" доведеться заплатити "Дніпру-1" за повернення Супряги.

Хоча, за даними Transfermarkt, контракт Супряги належить саме киянам.

"Дніпро-1" підсилить і Дубінчак

Також, за інформацією "ТаТоТаке", "Дніпро-1" поповнить лівий захисник Владислав Дубінчак.

Він належить "Динамо", але проводить цей сезон у "Карпатах" на правах оренди.

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