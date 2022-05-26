Шкода всіх спортсменів, особливо футболістів з Росії, – президент УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін вкотре прокоментував рішення союзу відсторонити від змагань російські команди. У нього "розривається серце" від того, що представники Росії не зіграють у єврокубках.

Чеферін: Атлети постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей

У травні УЄФА винесла нове рішення щодо покарання російського футболу через повномасштабне вторгнення в Україну. Під санкції потрапили як і збірна, так і клуби: усі російські команди відсторонили від єврокубків на сезон-2021/2022.

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Відповідне рішення підтримав президент УЄФА Александер Чеферін, хоча він наголосив, що воно не легко йому далося.

За словами президента УЄФА, через невизначеність, пов'язану з війною, йому важко сказати, коли та чи взагалі гратимуть клуби з РФ у євротурнірах.

"Всі ми неправильно оцінили ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Спочатку здавалося, що це може тривати лише декілька тижнів. Тому зараз важко припустити, що станеться далі. Поки нічого не можна сказати.

Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати в єврокубках. Ми зробимо все можливе, щоб українські команди почали свої внутрішні змагання", – сказав Чеферін.

Я вже казав, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей,

– додав президент УЄФА.

Санкції проти російського футболу