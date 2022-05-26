Шкода всіх спортсменів, особливо футболістів з Росії, – президент УЄФА
Джерело:Sky Italia
Президент УЄФА Александер Чеферін вкотре прокоментував рішення союзу відсторонити від змагань російські команди. У нього "розривається серце" від того, що представники Росії не зіграють у єврокубках.
Чеферін: Атлети постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей
У травні УЄФА винесла нове рішення щодо покарання російського футболу через повномасштабне вторгнення в Україну. Під санкції потрапили як і збірна, так і клуби: усі російські команди відсторонили від єврокубків на сезон-2021/2022.
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Відповідне рішення підтримав президент УЄФА Александер Чеферін, хоча він наголосив, що воно не легко йому далося.
За словами президента УЄФА, через невизначеність, пов'язану з війною, йому важко сказати, коли та чи взагалі гратимуть клуби з РФ у євротурнірах.
"Всі ми неправильно оцінили ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Спочатку здавалося, що це може тривати лише декілька тижнів. Тому зараз важко припустити, що станеться далі. Поки нічого не можна сказати.
Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати в єврокубках. Ми зробимо все можливе, щоб українські команди почали свої внутрішні змагання", – сказав Чеферін.
Я вже казав, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей,
– додав президент УЄФА.
Санкції проти російського футболу
- Збірну Росії не допустили до участі у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Московський Спартак також не виступив у 1/8 фіналу Ліги Європи.
- Фінал Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі, проте через повномасштабне вторгнення Росію позбавили на це права. Тепер поєдинок відбудеться у Парижі.
- Росіян позбавили єврокубків (чоловіча та жіноча Ліги чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Юнацька ліга УЄФА) на сезон 2022/23
- Також збірну РФ позбавили участі у Лізі націй сезону-2022/2023.
- Жіноча збірна Росії не зіграє на Євро-2022 та не візьме участь у відборі на чемпіонат світу-2023.
- Росія отримала заборону на подавання заявок на наступні чемпіонати Європи – у 2028 та 2032 роках.