Шкода всіх спортсменів, особливо футболістів з Росії, – президент УЄФА

26 травня 2022 , 19:02
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Джерело:

Sky Italia

Президент УЄФА Александер Чеферін вкотре прокоментував рішення союзу відсторонити від змагань російські команди. У нього "розривається серце" від того, що представники Росії не зіграють у єврокубках.

Чеферін: Атлети постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей

У травні УЄФА винесла нове рішення щодо покарання російського футболу через повномасштабне вторгнення в Україну.  Під санкції потрапили як і збірна, так і клуби: усі російські команди відсторонили від єврокубків на сезон-2021/2022.

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Відповідне рішення підтримав президент УЄФА Александер Чеферін, хоча він наголосив, що воно не легко йому далося.

За словами президента УЄФА, через невизначеність, пов'язану з війною, йому важко сказати, коли та чи взагалі гратимуть клуби з РФ у євротурнірах.

"Всі ми неправильно оцінили ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Спочатку здавалося, що це може тривати лише декілька тижнів. Тому зараз важко припустити, що станеться далі. Поки нічого не можна сказати.

Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати в єврокубках. Ми зробимо все можливе, щоб українські команди почали свої внутрішні змагання", – сказав Чеферін.

Я вже казав, що мені шкода всіх спортсменів. І українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдні та божевільні рішення декількох людей,
– додав президент УЄФА.

Санкції проти російського футболу

  • Збірну Росії не допустили до участі у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Московський Спартак також не виступив у 1/8 фіналу Ліги Європи.
  • Фінал Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі, проте через повномасштабне вторгнення Росію позбавили на це права. Тепер поєдинок відбудеться у Парижі.
  • Росіян позбавили єврокубків (чоловіча та жіноча Ліги чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Юнацька ліга УЄФА) на сезон 2022/23
  • Також збірну РФ позбавили участі у Лізі націй сезону-2022/2023.
  • Жіноча збірна Росії не зіграє на Євро-2022 та не візьме участь у відборі на чемпіонат світу-2023.
  • Росія отримала заборону на подавання заявок на наступні чемпіонати Європи – у 2028 та 2032 роках.
Автор: Дарина Жданович