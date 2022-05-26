Чеферин: Атлеты пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких людей
В мае УЕФА вынесла новое решение о наказании российского футбола из-за полномасштабного вторжения в Украину. Под санкции попали как сборная, так и клубы: все российские команды отстранили от еврокубков на сезон-2021/2022.
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Соответствующее решение поддержал президент УЕФА Александер Чеферин, хотя он подчеркнул, что оно ему нелегко.
По словам президента УЕФА, из-за неопределенности, связанной с войной, ему трудно сказать, когда та будут ли вообще играть клубы из РФ в евротурнирах.
"Все мы неправильно оценили ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог представить, что начнется война. Сначала казалось, что это может продолжаться всего несколько недель. Поэтому сейчас трудно предположить, что произойдет дальше. Пока ничего нельзя сказать.
Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. Мы сделаем все возможное, чтобы украинские команды начали свои внутренние состязания", – сказал Чеферин.
Я уже говорил, что мне жалко всех спортсменов. И украинских, и русских. Они, особенно русские футболисты, стали жертвами конфликта. Пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких людей,
– добавил президент УЕФА.
Санкции против российского футбола
- Сборная России не допущена к участию в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Московский Спартак также не выступил в 1/8 финала Лиги Европы.
- Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за полномасштабного вторжения Россию лишили на это права. Теперь поединок состоится в Париже. Россиян лишили еврокубков (мужская и женская Лиги чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Юношеская лига УЕФА) на сезон 2022/23.
- Также сборную РФ лишили участия в Лиге наций сезона-2022/2023.
- Женская сборная России не сыграет на Евро-2022 и не поучаствует в отборе на чемпионат мира-2023.
- Россия получила запрет на подачу заявок на следующие чемпионаты Европы – в 2028 и 2032 годах.