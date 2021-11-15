Шкільний двірник, який втілив мрію

Переможцем у ваговій категорії до 69 кілограмів став 49-річний Ігор Євтушенко. Він колишній водолаз, але зараз вдень працює шкільним двірником, а ввечері – тренується сам і тренує інших.

У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Нагадаємо! Ігор Євтушенко почав займатися джиу-джитсу, коли йому було 42 роки. І за сім років встиг стати чемпіоном Європи та України з джиу-джитсу. Однак для того, щоб відправитися на чемпіонат світу в Абу-Дабі, йому слід було зібрати гроші на поїздку. 700 доларів для Ігоря Євтушенка зібрали небайдужі за три дні в соціальних мережах.

Ще одну золоту нагороду серед майстрів виграв Євген Касьяненко у категорії 120 кілограмів.

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Срібною призеркою турніру стала 43-річна Світлана Яковенка у ваговій категорії до 95 кілограмів, а бронзу в категорії 77 кілограмів виборов 56-річний Валерій Пахай.