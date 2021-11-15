Шкільний двірник, який втілив мрію
Переможцем у ваговій категорії до 69 кілограмів став 49-річний Ігор Євтушенко. Він колишній водолаз, але зараз вдень працює шкільним двірником, а ввечері – тренується сам і тренує інших.
У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.
Ще одну золоту нагороду серед майстрів виграв Євген Касьяненко у категорії 120 кілограмів.
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Срібною призеркою турніру стала 43-річна Світлана Яковенка у ваговій категорії до 95 кілограмів, а бронзу в категорії 77 кілограмів виборов 56-річний Валерій Пахай.