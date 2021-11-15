Победителем в весовой категории до 69 килограммов стал 49-летний Игорь Евтушенко. Он бывший водолаз, но сейчас днем работает школьным дворником, а вечером – тренируется сам и тренирует других.
В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.
Еще одну золотую награду среди мастеров выиграл Евгений Касьяненко в категории 120 килограммов.
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Серебряным призером турнира стала 43-летняя Светлана Яковенко в весовой категории до 95 килограммов, а бронзу в категории 77 килограммов завоевал 56-летний Валерий Пахай.