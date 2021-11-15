Победителем в весовой категории до 69 килограммов стал 49-летний Игорь Евтушенко. Он бывший водолаз, но сейчас днем работает школьным дворником, а вечером – тренируется сам и тренирует других.

В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Напомним! Игорь Евтушенко начал заниматься джиу-джитсу, когда ему было 42 года. И за семь лет успел стать чемпионом Европы и Украины по джиу-джитсу. Однако для того, чтобы отправиться на чемпионат мира в Абу-Даби, ему нужно было собрать деньги на поездку. 700 долларов для Игоря Евтушенко собрали неравнодушные за три дня в социальных сетях.

Еще одну золотую награду среди мастеров выиграл Евгений Касьяненко в категории 120 килограммов.

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Серебряным призером турнира стала 43-летняя Светлана Яковенко в весовой категории до 95 килограммов, а бронзу в категории 77 килограммов завоевал 56-летний Валерий Пахай.