Нагороди українців

З десяти учасників збірної дев’ять завоювали призові місця. На рахунку команди TMS 4 золоті, 2 срібні та три бронзові медалі.

Варте уваги Український самбіст станцював гопак після перемоги на чемпіонаті світу: яскраве відео

Переможцями стали наступні спортсмени:

Золото

Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак, Олександра Яковенко

Срібло

Микита Шагойко, Макар Стріжеус, Єгор Головченко

Бронза

Гай Гутман, Михайло Чаусов

Всього на чемпіонат світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі приїхали понад сто борців з України з різних команд. 15 – 16 листопада боротимуться представники категорії від 30 до 50+ років. Президент Ліги TMS Шай Гутман та віцепрезидент Сергій Погосян також представлять збірну на чемпіонаті як учасники турніру.