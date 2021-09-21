У Динамо вирішили виставити не всіх гравців, які будуть представлені у FIFA 22, а показати рейтинг лише 11 найкращих з них.

До теми Марлос – найкращий, а в Степаненка вищий, аніж в Соломона – рейтинг гравців Шахтаря в FIFA 22

Найвищий рейтинг отримав Віктор Циганков – 80. У гравці швидкість на рівні 85, а дриблінг – 80. Щодо удару, то в Циганкова він на рівні 73. Це найкращий показник з усіх представлених гравців.

Рейтинг гравців Динамо у FIFA 22

  • Віктор Циганков – 80
  • Беньямін Вербіч – 77
  • Віталій Буяльський – 76
  • Микола Шапаренко – 76
  • Віталій Миколенко – 76
  • Сергій Сидорчук – 75
  • Георгій Бущан – 75
  • Томаш Кендзьора – 75
  • Карлос де Пена – 74
  • Микита Бурда – 74
  • Денис Гармаш – 73


Рейтинг гравців Динамо в FIFA 22 / Ілюстрація ФК Динамо

Реліз FIFA 22 відбудеться 1 жовтня 2021 року для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК та Google Stadia.