У Динамо вирішили виставити не всіх гравців, які будуть представлені у FIFA 22, а показати рейтинг лише 11 найкращих з них.

До теми Марлос – найкращий, а в Степаненка вищий, аніж в Соломона – рейтинг гравців Шахтаря в FIFA 22

Найвищий рейтинг отримав Віктор Циганков – 80. У гравці швидкість на рівні 85, а дриблінг – 80. Щодо удару, то в Циганкова він на рівні 73. Це найкращий показник з усіх представлених гравців.

Рейтинг гравців Динамо у FIFA 22

Віктор Циганков – 80

Беньямін Вербіч – 77

Віталій Буяльський – 76

Микола Шапаренко – 76

Віталій Миколенко – 76

Сергій Сидорчук – 75

Георгій Бущан – 75

Томаш Кендзьора – 75

Карлос де Пена – 74

Микита Бурда – 74

Денис Гармаш – 73



Рейтинг гравців Динамо в FIFA 22 / Ілюстрація ФК Динамо

Реліз FIFA 22 відбудеться 1 жовтня 2021 року для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК та Google Stadia.