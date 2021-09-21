У Динамо вирішили виставити не всіх гравців, які будуть представлені у FIFA 22, а показати рейтинг лише 11 найкращих з них.
До теми Марлос – найкращий, а в Степаненка вищий, аніж в Соломона – рейтинг гравців Шахтаря в FIFA 22
Найвищий рейтинг отримав Віктор Циганков – 80. У гравці швидкість на рівні 85, а дриблінг – 80. Щодо удару, то в Циганкова він на рівні 73. Це найкращий показник з усіх представлених гравців.
Рейтинг гравців Динамо у FIFA 22
- Віктор Циганков – 80
- Беньямін Вербіч – 77
- Віталій Буяльський – 76
- Микола Шапаренко – 76
- Віталій Миколенко – 76
- Сергій Сидорчук – 75
- Георгій Бущан – 75
- Томаш Кендзьора – 75
- Карлос де Пена – 74
- Микита Бурда – 74
- Денис Гармаш – 73
Рейтинг гравців Динамо в FIFA 22 / Ілюстрація ФК Динамо
Реліз FIFA 22 відбудеться 1 жовтня 2021 року для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК та Google Stadia.