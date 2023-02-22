В середині лютого в Туреччині сталася бійка між футболістами українського та російського клубів. Минай та Шиннік опинились в одному готелі, бійка сталась через непристойну поведінку гостей з країни-терористки.

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Після цього готель виселив команди, а тренер Шинніка навіть похвалив гравців за бійку. В ній футболісти ярославської команди отримали чималі ушкодження, в тому числі була підозра на перелом.

Схоже, що тепер росіяни отримали достатню дозу вакцини від українців. На зборах у Шинніка був запланований поєдинок проти Окжетпеса з Казахстану, але в підсумку цей поєдинок скасували.

Причина – присутність у складі казахської команди українців. За Окжетпес грають четверо наших співвітчизників – Іван Брікнер, Дмитро Рижук, Максим Драченко та Іван Цюпа. Втім конфлікту вдалось уникнути, адже казахи вирішили зіграти без українців.

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Поєдинок завершився внічию (1:1). Відзначимо, що за підсумками сезону-2022 Окжетпес виграв другий дивізіон чемпіонату Казахстану і піднявся до еліти. Новий сезон місцевої Прем'єр-ліги стартує 4 березня.