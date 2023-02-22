В середине февраля в Турции произошла потасовка между футболистами украинского и российского клубов. Минай и Шинник оказались в одном отеле, драка произошла из-за непристойного поведения гостей из страны-террористки.

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После этого гостиница выселила команды, а тренер Шинника даже похвалил игроков за драку. В нем футболисты ярославской команды получили немалые повреждения, в том числе было подозрение на перелом.

Похоже, теперь россияне получили достаточную дозу вакцины от украинцев. На собрании у Шинника был запланирован поединок против Окжетпеса из Казахстана, но в итоге этот поединок был отменен.

Причина – присутствие в составе казахской команды украинцев. За Окжетпес играют четверо наших соотечественников – Иван Брикнер, Дмитрий Рыжук, Максим Драченко и Иван Цюпа. Впрочем, конфликта удалось избежать, ведь казахи решили сыграть без украинцев.

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Поединок завершился вничью (1:1). Отметим, что по итогам сезона-2022 Окжетпес выиграл второй дивизион чемпионата Казахстана и поднялся в элиту. Новый сезон местной Премьер-лиги стартует 4 марта.