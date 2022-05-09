Щось сьогодні нельотна погода, – Мудрик тонко висміяв жалюгідний парад у Москві
Джерело:інстаграм Михайла Мудрика
Футболіст Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик прокоментував парад у Росії, який відбувся до "дня перемоги". Вінгер "гірників" потролив росіян.
Мудрик потролив російський парад
9 травня "асвабадітєлі" вкотре забрехались, цього разу на параді до "дня перемоги". Обіцяної авіації так не було. Росіяни ще й придумали безглузде виправдання – погана та зовсім нельотна погода. Хоча на вулиці не було дощу та світило сонце.
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Футболіст збірної України та Шахтаря Михайло Мудрик потролив у своєму інстаграмі росіян через такі невиконані обіцянки. Гравець через смайлик назвав росіян клоунами.
Щось сьогодні нельотна погода,
– написав Мудрик у сторіс.
Мудрик підколов парад у Москві / Скриншот із інстаграму футболіста
Також футболіст прокоментував жалюгідну акцію окупантів у тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни привезли декілька десятків людей, які з червоними прапорами СРСР та квітами зібрались у місцевому парку Слави. Така масовка була зроблена для "зомбованих" ЗМІ.
"Це клоунада та позор", – прокоментував відео футболіст Шахтаря.
А вже у наступному сторіс Мудрик виклав ролик, у якому показана уся правда життя у Херсоні. У відео видно, як українці виходять із синьо-жовтими прапорами на вулиці, щоб довести усім, що їх місто – це Україна.
Що відомо про Михайла Мудрика
- Михайло Мудрик – вихованець донецького футболу. Пограв за Шахтар U-17 та Шахтар-2.
- Згодом поїхав за досвідом в оренду у київський Арсенал та чернігівську Десну.
- Взимку 2021-го приєднався до головної команди "гірників".
- У сезоні-2021/2022 відіграв за Шахтар 19 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами.
- Його контракт із донецьким клубом розрахований до кінця 2026 року.
- Мудриком активно цікавляться англійський Брентфорд та німецький Баєр. Михайло не проти одягнути футболку леверкузенського клубу.
- Нещодавно Михайло отримав травму в останньому благодійному матчі Шахтаря. З нею футболіст поїхав у розташування збірної України. Вже у Словенії на вінгера чекало медичне обстеження та встановлення складності травми. На щастя, вона виявилась несерйозною. Мудрик вже доєднався до загальної групи "синьо-жовтих".
- Футболіст "гірників" зможе взяти участь у контрольному матчі проти Боруссії Менхенгладбах.