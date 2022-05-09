Щось сьогодні нельотна погода, – Мудрик тонко висміяв жалюгідний парад у Москві

Футболіст Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик прокоментував парад у Росії, який відбувся до "дня перемоги". Вінгер "гірників" потролив росіян.

Мудрик потролив російський парад

9 травня "асвабадітєлі" вкотре забрехались, цього разу на параді до "дня перемоги". Обіцяної авіації так не було. Росіяни ще й придумали безглузде виправдання – погана та зовсім нельотна погода. Хоча на вулиці не було дощу та світило сонце.

Читайте також Ломаченко привітав усіх із "днем перемоги"

Футболіст збірної України та Шахтаря Михайло Мудрик потролив у своєму інстаграмі росіян через такі невиконані обіцянки. Гравець через смайлик назвав росіян клоунами.

Щось сьогодні нельотна погода,

– написав Мудрик у сторіс.



Мудрик підколов парад у Москві / Скриншот із інстаграму футболіста

Також футболіст прокоментував жалюгідну акцію окупантів у тимчасово окупованому Херсоні. Росіяни привезли декілька десятків людей, які з червоними прапорами СРСР та квітами зібрались у місцевому парку Слави. Така масовка була зроблена для "зомбованих" ЗМІ.

"Це клоунада та позор", – прокоментував відео футболіст Шахтаря.

А вже у наступному сторіс Мудрик виклав ролик, у якому показана уся правда життя у Херсоні. У відео видно, як українці виходять із синьо-жовтими прапорами на вулиці, щоб довести усім, що їх місто – це Україна.

Що відомо про Михайла Мудрика